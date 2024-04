Taranto, furti di energia elettrica: 6 persone denunciate

La lotta contro il dilagante fenomeno dei furti d’energia elettrica prosegue senza sosta da parte della Polizia di Stato, che nella scorsa settimana ha individuato ben sei allacci illegali.

Gli agenti del Commissariato Borgo, in stretta collaborazione con il personale di Enel Distribuzione, hanno effettuato un’ispezione in via XXV Aprile nel Quartiere Paolo VI, dove è emerso che un bar aveva manipolato il quadro elettrico di proprietà dell’Enel installato sulla pubblica via, utilizzando un cavo diretto all’interno dell’attività commerciale.

In un altro bar con annessa braceria, sempre nello stesso quartiere, sono stati scoperti altri interventi illeciti al sistema di fornitura elettrica, nascosti nel muro perimetrale. Inoltre, con il supporto del personale della locale Asl, sono state rilevate presunte irregolarità nella tracciabilità della carne venduta dalla braceria. Gli alimenti privi di documentazione sono stati prontamente sequestrati.

Nel corso dei controlli tecnici mirati in uno stabile di Viale 2 Giugno, ben quattro appartamenti risultavano alimentati da bypass abusivi, escludendo il contatore e collegandosi direttamente ai cavi portanti dell’alimentazione elettrica.

Come risultato delle indagini, i due titolari dei bar e i quattro titolari dei contratti di fornitura elettrica degli appartamenti sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di furto di energia elettrica, con un danno economico stimato complessivamente in circa 250mila euro per l’azienda erogatrice.

