Taranto, cade con la moto in via Mediterraneo. E’ grave

TARANTO – Un grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata in via Mediterraneo a Taranto, nel tratto vicino ad un noto bar cornetteria.

Un ragazzo di 18 anni alla guida di una moto, che viaggiava con direzione Taranto, avrebbe impattato una Opel Corsa e sarebbe scivolato sull’asfalto in modo rovinoso.

L’uomo è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118ed è stato ricoverato in codice rosso all’Ospedale SS. Annunziata: al momento non sarebbe cosciente e le sue condizioni sembrerebbero preoccupanti.

Sul posto polizia locale e forze dell’ordine per gli accertamenti di rito.



FOTO E VIDEO DI FRANCESCO MANFUSO

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author