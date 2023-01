Taranto: Frenata su Busellato, spunta Crecco

Massimiliano Busellato e il Taranto sono un po’ più lontani. L’affare sembrava praticamente fatto, tanto che tra il club rossoblu e il calciatore del Padova era stata raggiunta l’intesa sull’ingaggio e la durata del contratto (2024). Busellato era atteso in riva allo Jonio proprio per oggi, giovedì 19 gennaio, ma l’appuntamento è stato cancellato. La trattativa è in stand by, ma non tramontata.

Nel frattempo, come anticipato da Fabrizio Caianiello durante “È arrivata l’ora del calciomercato“, trasmissione di approfondimento in onda sulla pagina Facebook di Antenna Sud (tutti i giorni alle 18.30), prende quota la pista che porta a Luca Crecco (nella foto), mezz’ala sinistra di 27 anni, attualmente in forza al Pescara: in questa stagione ha collezionato 5 presenze con una rete. Nelle prossime ore, il diesse Evangelisti sarà chiamato a prendere una decisione, anche in base alle preferenze del tecnico Capuano.

Condividi su...



Linkedin

email