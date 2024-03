Taranto: Fabbro, ‘Vittoria fondamentale in chiave playoff’

(Di Lorenzo Ruggieri) Attraverso una prova di sacrificio, Michael Fabbro ha contribuito al successo del Taranto nel derby contro il Brindisi. Tre punti salutati così dall’attaccante: “Ho sempre giocato con un compagno al mio fianco, sono un attaccante di movimento, ma non disdegno il lavoro sporco. Ciò che conta davvero è aiutare la squadra a ottenere il tre punti. Sapevamo sarebbe stata una sfida insidiosa, in questo campionato affrontare squadre di bassa classifica è difficile come incontrare compagini di vertice. Il Brindisi non ci ha regalato nulla, ma non abbiamo sottovalutato il match. Abbiamo ottenuto tre punti fondamentali in ottica playoff. Abbiamo avuto qualche imprevisto, ma ci siamo compattati ulteriormente a dimostrazione della forza del gruppo. Questo successo ci dà ulteriore fiducia per ripartire più forti di prima”.

