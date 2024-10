Taranto, errori giudiziari e tragedie umane: le esperienze di Massaro e Tortora

TARANTO – La proiezione del docufilm “Peso morto” storia di errori giudiziari con la regia di Francesco Del Grosso, per raccontare la storia di Angelo Massaro, condannato a 21 anni di carcere per un omicidio mai commesso. Al Teatro Ariston di Taranto anche Gaia Tortora che ha raccontato la tragedia umana vissuta da suo padre per un caso simile.

