Taranto, equivoco social sui dipendenti comunali: i chiarimenti

“ Si è trattato di un messaggio che non voleva assolutamente offendere alcuno, ma la cui sottile ironia è stata interpretata negativamente fino al punto di creare un vero e proprio equivoco. Nell’esprimere dispiacere per quanto accaduto, desideriamo formulare le nostre scuse ribadendo la massima ed incondizionata stima nei confronti di tutti i nostri dipendenti .”

Sono le parole con cui Michele Mazzariello, assessore alle risorse umane del Comune di Taranto, interviene a nome dell’Amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci nell’ambito della vicenda originata dal post pubblicato su una piattaforma social da un consigliere comunale che, dopo averlo rimosso, ha immediatamente chiesto scusa precisando che l’intento non era quello di denigrare o mettere in discussione la professionalità dei dipendenti. “ Il mio intervento voleva avere solo un tono goliardico, senza alcuna volontà di urtare la sensibilità di coloro che, ogni giorno, si dedicano con passione al loro lavoro”, ha sostenuto il consigliere.

A margine di questo chiarimento, l’assessore Mazzariello tiene a sottolineare che le attività svolte dai dipendenti del Comune di Taranto sono sempre state apprezzate e valorizzate in quanto “ con sacrificio, abnegazione e competenza, questi lavoratori contribuiscono quotidianamente all’efficace funzionamento della nostra Amministrazione, garantendo servizi essenziali alla comunità”.

“In una città dinamica e complessa come Taranto, che vede la macchina amministrativa sempre più protesa verso il raggiungimento di standard qualitativi in grado di soddisfare le esigenze della cittadinanza, il contributo di ogni singolo dipendente è fondamentale. Io e tutti i rappresentanti delle Istituzioni cittadine siamo e saremo sempre al fianco dei nostri dipendenti, supportando il loro impegno a favore del bene comune”, conclude l’assessore Mazzariello.