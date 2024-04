Taranto, Cittadella della Carità: stallo sulla vertenza

Le segreterie territoriali di FP CGIL, CISL FP e UIL FPL hanno espresso, con profonda preoccupazione, la situazione di stallo persistente nella vertenza della Cittadella della Carità. Nonostante precedenti comunicazioni e dichiarazioni, il futuro della Fondazione rimane avvolto nel silenzio.

Dopo la sospensione degli accreditamenti da parte della Regione Puglia, la situazione rimane irrisolta, con l’incertezza che persiste non solo per i lavoratori della Clinica “Arca” e degli ambulatori, ma anche per i dipendenti della rsa “L’Ulivo”.

La mancanza di avvio formale di procedure e chiarezza sugli assetti organizzativi e societari lascia tutto in uno stato si limbo senza risposte concrete. Questo atteggiamento, oltre a essere inaccettabile, porta gravi conseguenze sociali.

Le organizzazioni sindacali chiedono serietà e correttezza nell’affrontare la questione, non solo nell’interesse dei lavoratori, ma anche della comunità tarantina e delle loro famiglie.

Di fronte a questa situazione critica, le organizzazioni sindacali hanno annunciato una conferenza stampa alle 10.00 del 26 aprile nella sede CGIL di via Dionisio, a Taranto, per discutere e affrontare con urgenza questa delicata questione.

