Taranto, ecco Valietti: ‘Qui per rilanciarmi’

“Sono qui per rilanciarmi e mettere a disposizione del Taranto i miei polmoni. Alla chiamata di Capuano, tecnico molto abile a preparare le partite, ho detto subito sì, non ci ho pensato due volte”. Si presenta così, in esclusiva per Antenna Sud, Federico Valietti, ultimo arrivato in casa rossoblu. Di seguito l’intervista completa di Leo Spalluto.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author