Puscas atterrato a Bari, è a disposizione per la gara di Ascoli

C’era la folla ad aspettare George Puscas, arrivato nel pomeriggio di venerdì all’aeroporto di Palese. Il nuovo attaccante dei biancorossi arriva in prestito dal Genoa e sarà subito a disposizione di mister Marino che deciderà se portarlo già in panchina ad Ascoli o meno.

Con l’arrivo di Puscas l’attacco può dirsi completo, con Kallon e Achilk a destra, Sibilli e Morachioli a sinistra, Puscas, Diaw e Nasti nel ruolo di prima punta e Menez come jolly, senza contare Mattia Aramu che fa ancora parte della rosa in attesa della cessione.

Ha raccolto 8 presenze e 184 minuti nella prima parte di stagione con la maglia del Genoa, con cui ha vinto lo scorso campionato mettendo a segno 4 reti in 25 presenze, tra cui una proprio al Bari ed è chiamato a dare quel contributo di gol che è mancato nel girone d’andata. Il ritorno, invece, è cominciato nel migliore dei modi, con tre reti alla Ternana e tre punti che hanno spinto la squadra a quota 26 punti in classifica e a -2 dai playoff.

Il calendario pone di fronte ora l’Ascoli, squadra che ha fermato il Parma nell’ultimo turno e che si è assicurato Valzania, Celia e Vaisanen. Tra i biancorossi Matino parte favorito per sostituire Di Cesare mentre Lulic insidia Edjouma e Maita per una maglia da titolare. In attacco probabile conferma del tridente Kallon-Nasti-Sibilli con Menez e Puscas pronti a subentrare.

