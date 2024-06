Taranto, due arresti per spaccio di cocaina

La Polizia ha arrestato due tarantini, di 55 e 51 anni, sospettati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta dai Falchi della Squadra Mobile grazie al costante controllo del territorio, che ha rilevato un insolito via vai di giovani assuntori di cocaina da uno stabile in Via Mazzini.

Gli agenti hanno subito sospettato di un noto pluripregiudicato di 55 anni, residente nel condominio, abitualmente dedito allo spaccio. Dopo alcuni giorni di appostamento, i poliziotti sono riusciti a entrare nell’appartamento approfittando di un momento di tranquillità. Un complice del sospettato, un tarantino incensurato di 51 anni, ha aperto la porta senza prestare attenzione a chi stesse entrando, facilitando così l’irruzione della polizia.

Durante la perquisizione sono state trovate 18 dosi preconfezionate di cocaina e altri 7 grammi circa della stessa sostanza in pietra, insieme al necessario per il confezionamento. Sul 55enne sono state trovate altre 23 dosi di cocaina, un mini-telefono cellulare e oltre 200 euro in contanti, considerati provento dell’attività illecita.

I due sono stati arrestati e gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente. Il 55enne è stato portato presso la Casa Circondariale locale, mentre per il suo complice sono stati disposti gli arresti domiciliari.

