Taranto: Donna trovata morta in casa, è mistero

Una donna di 62 anni è stata trovata morta, nella serata di giovedì 17 agosto, in un appartamento di via Orsini al quartiere Tamburi di Taranto. Misteriose le cause del decesso: la donna era seduta sul water con delle ferite e in stato di decomposizione. La morte potrebbe risalire a una decina di giorni fa. La Polizia, intervenuta sul posto, non esclude alcuna pista. La 62enne non aveva parenti.

