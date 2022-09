Un 25enne di Taranto, risultato positivo al test antidroga, è stato arrestato dai Carabinieri e posto ai domiciliari con l’accusa di omicidio stradale, dopo l’incidente tra l’auto che guidava e una Lancia Y su cui viaggiava una donna di 72 anni deceduta nell’impatto.

L’incidente è avvenuto la scorsa notte all’altezza dell’incrocio tra la SP 109 e la SP 110, nel territorio di Pulsano, nel tarantino. Il 25enne era alla guida di una Mercedes Cla in compagnia di un 23enne di San Giorgio Jonico, mentre la 72enne di Monteparano viaggiava su una Lancia Y guidata dal marito 73enne.

A bordo della Mercedes i Carabinieri hanno trovato un involucro in cellophane con una sostanza che si ipotizza possa essere cocaina. Il 25enne e il conducente della Lancia Y sono rimasti feriti, ma non sono in pericolo di vita. Su disposizione del pm di turno, il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari all’ospedale SS. Annunziata di Taranto, dove è ricoverato, in attesa di essere interrogato nei prossimi giorni dal gip per il giudizio di convalida dell’arresto.