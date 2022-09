FAGGIANO – Le strade del tarantino tornano a mietere vittime, l’ennesimo incidente stradale è costato la vita ad una donna che viaggiava a bordo di una Lancia Y condotta da suo marito, ferito ma non in pericolo di vita. La Tragedia si è consumata la scorsa notte nei pressi della zona industriale di Faggiano in Contrada Baronia nel tarantino. Sono tre i veicoli coinvolti nel drammatico sinistro, i Carabinieri dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente, si ipotizza uno scontro frontale, oltre alla donna deceduta il bilancio è di tre feriti, di questi nessuno sarebbe in gravi condizioni, tutti sono stati soccorsi dai sanitari del servizio 118 e condotti in ambulanza all’ospedale di Taranto. Sono inoltre intervenuti i Vigili del Fuoco con uomini e mezzi del capoluogo ionico e del distaccamento di Grottaglie per rimuovere le auto accartocciate sull’asfalto e ripristinare la sicurezza nel tratto di strada interessato.