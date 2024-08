Taranto, Ctp registra un incremento di 315mila passeggeri

Aumentano i passeggeri dell’azienda di trasporto locale Ctp, il cui azionista di maggioranza è la Provincia di Taranto. Consultando i dati del 2023 e confrontandoli con quelli dell’anno precedente emerge che l’anno scorso sugli autobus di Ctp sono saliti 2 milioni 513mila passeggeri rispetto ai 2 milioni 198mila del 2022. In termini assoluti, in appena 12 mesi, è stato registrato un incremento di 315mila passeggeri.

Analogamente, sempre confrontando il biennio in esame, sono aumentati anche gli abbonamenti considerando con questo termine tutte le tipologie di tessere (settimanali, mensili). In effetti, nel 2022 sono stati sottoscritti 58mila 896 abbonamenti mentre l’anno scorso è stata raggiunta la quota di 63mila 935 tessere. In termini assoluti, in questo caso, invece, si tratta di un incremento di poco più di 5mila abbonamenti (5.039 per la precisione).

“I risultati che emergono premiano il nostro lavoro e, in particolare, incoraggiano l’azienda complessivamente intesa a proseguire su questa virtuosa strada. E sono, evidentemente, anche il frutto del sostegno – assicura Tacente – sinora ricevuto dai nostri soci e, tra questi in maniera particolare, dal socio di maggioranza ovvero dall’Amministrazione provinciale guidata dal presidente Melucci”, dice Francesco Tacente, presidente di Ctp, commentando questi dati.

“Spero e penso che, tra un anno, potremo commentare risultati ancora migliori di questi, tenuto conto che riceviamo continui apprezzamenti dagli utenti davvero contenti dei nostri 87 mezzi, acquistati nei mesi scorsi, che garantiscono più sicurezza e le migliori condizioni per poter viaggiare”, conclude Tacente.

