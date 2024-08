Martina Franca: presentato il programma del 28° Festival del Cabaret

Tornano ad accendersi le luci sul Festival del Cabaret “Città di Martina Franca”. Giungerà alla 28esima edizione la kermesse comica organizzata dall’associazione culturale “Sirio” che si svolgerà dal 23 al 25 agosto nell’atrio dell’Ateneo “Bruni” di Martina Franca. Ci sarà la solita girandola di ospiti, accompagnati dai migliori comici emergenti che si sfideranno a colpi di battute per aggiudicarsi la vittoria assoluta. Si tratta di un appuntamento diventato ormai un classico nel panorama del cabaret, capace di far parlare di sè e di arricchirsi della presenza di tantissimi addetti ai lavori, che guardano al festival martinese come un’importante occasione per scovare nuovi talenti.

Tra le novità dell’edizione numero 28 spicca la presenza di due conduttrici. A guidare le danze ci sarà un duo tutto rosa, con il ritorno di Debora Villa, presentatrice, comica e attrice che ha già guidato diverse edizioni del festival, sfoderando tutta la sua grande ironia, reduce da un grande successo ottenuto nei teatri italiani con il suo nuovo spettacolo “Tilt”. E ci sarà la bellissima Elena Barolo, per la prima volta a Martina Franca, anche lei attrice e presentatrice conosciuta al grande pubblico come velina di “Striscia la notizia”. A condurre le danze a dettare i ritmi, insieme alle due presentatrici, ci sarà la colonna sonora spumeggiante della “BaNdA EufoNicA”, confermata come colonna sonora del Festival.

Come di consueto la girandola di ospiti che si alternerà sul palco del Festival è davvero top. A partire dall’ospite fisso Andrea Di Marco, un amico del Festival, che ritroverà il suo pubblico pugliese dopo alcuni anni di assenza.

Nella giornata di venerdì 23 agosto, si comincerà con Claudio Lauretta, imitatore che nella sua carriera ha preso parte praticamente a tutti i principali programmi comici e che recentemente si è rivisto in “Italia’s got talent” e “Tale e quale “Show”; ci sarà spazio per la fantasia di Eddy Mirabella, clown comico che con le sue gag eccentriche e il suo esilarante umorismo non-sense saprà far divertire il pubblico martinese; chiuderà il quadro degli ospiti di giornata Flavio Oreglio, comico di punta della scuderia “Zelig” che tornerà al Festival per il secondo anno di fila.

Sabato 24 agosto ci sarà spazio per Antonio Giuliani, tra i re dei monologhisti di scuola romana, che tornerà a Martina Franca dopo 18 anni; per Carlo Amleto, fenomeno comico del momento (Zelig, Bar Stella) con il suo tormentone del Tg0 che spopola anche sui social; per il “Duo Idea”, duo comico-musicale, dal 2010 presenza fissa a Zelig, davvero devastanti con il loro mix di comicità e musica; infine, ci sarà la consegna del premio “Sirio”, che quest’anno verrà assegnato a Giulia Vecchio, attrice pugliese, originaria di Mesagne, legata anche al linguaggio comico-brillante, attualmente conduttrice del programma di Radio 2 “Afa azzurra Afa chiara” con Carlo Amleto.

Gran chiusura domenica 25 agosto, con il premio “Città di Martina Franca” che verrà consegnato ad un mostro sacro del cabaret: Cochi Ponzoni; si potrà ammirare anche la performance di Dario Bandiera, attore, imitatore, rumorista, artista a tutto tondo, protagonista assoluto del cabaret dagli anni Novanta; con lui ci sarà un altro cavallo di razza, Giovanni Cacioppo, con i suoi monologhi legati al meridione e con il suo stile inconfondibile; per ultimo ci sarà la passerella d’onore per Aurelio Sechi, vincitore in carica del Festival.

