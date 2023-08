Taranto: controlli anti ‘sporcaccioni’, fioccano le sanzioni

Il monitoraggio delle aree più colpite dall’abbandono abusivo di rifiuti, insieme con attività di controllo itineranti, stanno fornendo ottimi risultati sul fronte del contrasto a questo increscioso fenomeno.

La Polizia Locale sta procedendo a diverse sanzioni a carico di alcuni cittadini “sporcaccioni” beccati sul fatto, oltre agli approfondimenti condotti sulla proprietà di oggetti e materiali abbandonati per strada. È il caso di via Oberdan, all’incrocio con via Diego Peluso, dove sul marciapiede è stata depositata una quantità enorme di rifiuti: gli agenti, attraverso l’esame di alcuni documenti abbandonati, sono riusciti a risalire ai presunti trasgressori che saranno ora raggiunti da un provvedimento sanzionatorio.

I controlli sono proseguiti su tutto il territorio comunale, con un motociclista fermato mentre conferiva i rifiuti fuori orario nei pressi di Villa Peripato e con un intervento effettuato in Città Vecchia, lungo la discesa Vasto. «Sono solo alcuni esempi della quotidiana attività che stiamo svolgendo – le parole dell’assessore alla Polizia Locale Cosimo Ciraci in una nota – la nostra presenza sta producendo effetti e riscontriamo che i cittadini iniziano a prestare maggiore attenzione alla gestione dei rifiuti. L’amministrazione Melucci sta facendo la sua parte, intervenendo per migliorare il servizio di raccolta, ma serve anche che la facciano i cittadini, sviluppando una sana abitudine al rispetto delle regole: è l’unica strada possibile per diminuire gradualmente i controlli e garantire che la nostra città mantenga il decoro che merita».

