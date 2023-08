Taranto: Minaccia agenti con un bastone, denunciata

Alta tensione a Taranto nel tardo pomeriggio di mercoledì 2 agosto. La Squadra Volanti della Questura è dovuta intervenire in via Galeso, nel quartiere Tamburi, perché una donna, probabilmente in stato di ebbrezza, camminava al centro della carreggiata con il volto insanguinato e impugnando un bastone.

All’arrivo degli agenti, la donna, di nazionalità bulgara, li ha più volte minacciati con lo stesso bastone, ma è stata bloccata, ammanettata e denunciata per porto di armi e oggetti atti a offendere, resistenza e minacce aggravate a pubblico ufficiale.

La Polizia ha portato in Questura anche il suo compagno, il quale, durante la lite in strada, è stato morso al petto più volte e per difendersi l’ha colpita al volto con una lattina di birra provocandole una ferita. Entrambi hanno precedenti. Sul posto anche un’ambulanza del 118.

