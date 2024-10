Taranto, Contessa: ‘Vittoria col Picerno può cambiare nostro destino’

Finalmente una gioia per il Taranto. Alla nona giornata, i rossoblù hanno conquistato la prima vittoria stagionale superando il Picerno allo Iacovone. Un successo atteso per mesi e che ha scatenato un’esultanza incontenibile al triplice fischio.

Tra i protagonisti della partita, Sergio Contessa, terzino sinistro della squadra allenata da Carmine Gautieri, ha offerto la sua analisi durante la trasmissione “Rossoblu”, in onda su Teleregione: “Non vedevamo l’ora che succedesse qualcosa del genere, abbiamo cercato e trovato l’episodio decisivo. Il primo tempo è stato di altissimo livello, nell’intervallo eravamo contenti, ma concentrati. Nella ripresa abbiamo perso un po’ le distanze, ma la freschezza dei giovani, che meritano un plauso, ci ha dato una mano enorme”.

Grazie a questo successo, il Taranto raggiunge la Juventus Next Gen e pur restando ancora all’ultimo posto Contessa mantiene un atteggiamento positivo: “Questa vittoria dimostra come una partita possa cambiare un percorso. Dobbiamo lasciarci alle spalle l’ultimo mese e risalire la classifica. Il livello del campionato è alla nostra portata, dobbiamo solo essere più consapevoli dei nostri mezzi e lo staff sta lavorando per migliorare i dettagli”.

Il prossimo impegno dei rossoblù sarà con il Crotone, squadra partita con grandi ambizioni, ma che attraversa un periodo di difficoltà: “Sarà una partita dura, nonostante il loro momento. Vogliamo dare continuità al nostro lavoro e una vittoria ci darebbe la spinta per affrontare meglio il resto della stagione. Le squadre di Longo giocano bene, lui è un ottimo allenatore, e il Crotone ha individualità molto forti”.

In ultimo, Contessa ha rivolto un appello ai tifosi: “So quanto può dare il pubblico di Taranto. La nostra passione si alimenta grazie alla loro presenza. Spero di vedere presto la curva piena, sarebbe fondamentale per noi”.

