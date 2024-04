Taranto, Concertone del 1° Maggio: c’è il patrocinio del Comune

L’appuntamento con il “Concertone del 1° Maggio” si rinnova ed anche quest’anno l’Amministrazione Melucci non farà mancare il suo supporto in ordine alla fornitura di tutti quei servizi necessari per la buona riuscita dell’evento.

La conferma dell’impegno da parte delle istituzioni locali, con la concessione del patrocinio del Comune di Taranto, è stata sancita nella giornata di lunedì 8 aprile dalla Giunta con l’approvazione della delibera proposta dall’assessore alla Cultura e agli Eventi, Angelica Lussoso, che ha tenuto a rimarcare “l’importanza di un evento che, oltre ad essere occasione di incontri culturali e dibattiti su temi di stretta attualità sociale, farà giungere in città numerosi artisti del panorama musicale favorendo in tal modo una indiscussa azione di marketing territoriale”.

La manifestazione si svolgerà, come avviene già da anni, nell’area del “Parco Archeologico delle Mura Greche” dove di recente è stato piantato un buon numero di alberi, circostanza che ha indotto l’Amministrazione a richiedere agli organizzatori che, durante le fasi dell’evento, le stesse piantumazioni siano protette con recinzioni da cantiere, vigilate da apposito personale e coperte da polizza assicurativa contro eventuali danni.

Allo scopo di garantire un altissimo livello di ospitalità a tutti coloro che assisteranno alla manifestazione (è prevista una notevole affluenza), il Comune metterà a disposizione l’intera area del Parco Archeologico a partire dal 15 aprile per permettere le operazioni di allestimento della struttura su cui si esibiranno gli artisti.

Fornirà 110 bagni chimici (di cui dieci per persone con disabilità), un adeguato numero di cassonetti e contenitori per la raccolta dei rifiuti, guanti, sacchi di colore nero e rastrelli a ventaglio per la pulizia delle aree interessate, che a loro volta saranno oggetto di interventi preventivi di disinfestazione e pulizia.

Il manto stradale sarà ripristinato e saranno predisposti divieti di sosta, di fermata e di accesso di tutte le zone in prossimità del Parco (comprese le vie di uscita, Lacaita e Blandamura).

“Con questo provvedimento di Giunta – ha dichiarato il sindaco Rinaldo Melucci -, l’Amministrazione comunale conferma una volta di più di essere parte attiva nel promuovere e sostenere tutte quelle iniziative finalizzate a sensibilizzare la cittadinanza sui temi del lavoro, della tutela ambientale della cultura e della valorizzazione delle aree pubbliche”.

