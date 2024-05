Taranto, ‘Con fondi ex Ilva 12 progetti vicino al traguardo’

“Dodici progetti avviati, stato di avanzamento degli interventi vicino all’80 per cento, ottimizzazione dei servizi assistenziali e di sostegno a favore delle famiglie disagiate, inclusione e integrazione dei minori a rischio, e azioni per la crescita economica e culturale del territorio. Questi risultati dimostrano l’efficacia del piano di rigenerazione sociale dell’Amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci, finanziato con i “Fondi dell’ex ILVA””. Lo scrive in una nota il Comune di Taranto.

”Grazie ai 20 milioni di euro messi a disposizione dai Commissari Straordinari dello stabilimento siderurgico, Taranto ha potuto pianificare e implementare attività mirate a soddisfare i bisogni della comunità e a trasformare il territorio. Tra gli interventi, particolare attenzione è stata dedicata ai minori a rischio con un programma di assistenza multisistemica, finanziato con 7,5 milioni di euro, che favorisce l’integrazione e la socializzazione”, spiega la nota.

“Altri progetti includono la riqualificazione degli spazi urbani, l’ampliamento del laboratorio di pasticceria nel carcere, e misure di sostegno per anziani e disabili. Inoltre, sono stati destinati tre milioni di euro per promuovere lo studio universitario e oltre due milioni per supportare le famiglie in difficoltà economiche”, si legge ancora.

“L’ottimo lavoro fin qui svolto dalle direzioni comunali competenti conferma quanto l’Amministrazione sia sempre più vicina alle esigenze della comunità. Il nostro impegno è elevare la qualità della vita di ogni cittadino, con particolare attenzione alle fasce più vulnerabili. Proseguiremo su questa strada fino a raggiungere l’obiettivo del piano ‘Ecosistema Taranto’: la rigenerazione sociale, ambientale, economica e culturale della città”, ha dichiarato nella stessa nota Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto.

