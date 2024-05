Taranto, appalti Comune: annullato sit-in Prefettura

“Per senso di responsabilità rispetto alle rassicurazioni avute stamane dall’assessore Murgia, annulliamo il sit-in di protesta di domani mattina sotto la sede della Prefettura di Taranto, ma reiteriamo il nostro invito al Prefetto a convocarci e a mantenere alta l’attenzione sul futuro dei circa 200 lavoratori dell’appalto al Comune di Taranto”. Così in una nota Paola Fresi. Luigi Spinzi e Carmelo Sasso, rispettivamente segretari di FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UIL Trasporti, che nella mattinata di martedì 28 maggio hanno incontrato l’assessore comunale con delega al patrimonio del Comune di Taranto. Sul tavolo della discussione rimane ancora caldo il tema del futuro di questi lavoratori e quello degli ex Isola Verde.

