Taranto: Comune e MArTA siglano Protocollo d’Intesa per valorizzare territorio

Il Comune di Taranto e il Museo Archeologico Nazionale di Taranto (MArTA) hanno siglato un Protocollo d’Intesa finalizzato alla promozione e valorizzazione del territorio, con un focus sul patrimonio storico-culturale, le risorse naturali e i prodotti tipici della città. L’obiettivo è quello di favorire il cambiamento e la rigenerazione della città, in linea con il piano “Ecosistema Taranto”, rafforzando il suo posizionamento a livello turistico e internazionale, soprattutto in vista dei futuri eventi sportivi di rilievo.

L’accordo, firmato dal sindaco Rinaldo Melucci e dalla direttrice del MArTA, Stella Falzone, avrà una durata di tre anni, rinnovabile per ulteriori 36 mesi, e si basa su una strategia sinergica. Le parti si impegnano a collaborare per partecipare congiuntamente a bandi e progetti legati alla valorizzazione culturale e turistica della città, puntando sulla riqualificazione dell’offerta e sulla promozione coordinata delle attività realizzate.

Un aspetto centrale del protocollo è la promozione di nuove espressioni culturali e artistiche attraverso l’uso di tecnologie innovative, nonché la diffusione della conoscenza del patrimonio tarantino a livello nazionale e internazionale tramite canali digitali e social. Altrettanto rilevante è l’organizzazione di programmi di ricerca, attività didattiche e iniziative scientifiche, anche in collaborazione con l’Università, per migliorare la fruizione del patrimonio culturale e ambientale della città.

Il Protocollo, concepito in modo flessibile, prevede la possibilità di sviluppare azioni specifiche e accordi attuativi tramite gruppi di lavoro, per rispondere in maniera dinamica alle esigenze emergenti e favorire una partecipazione attiva da parte della comunità e delle realtà imprenditoriali locali.

