Taranto: c’è l’esame Crotone

TARANTO – Il clima attorno al Taranto è quasi surreale: la settimana che sta portando alla partita contro il Crotone, in programma domenica, è stata totalmente caratterizzata dalla vicenda stadio in primis e, di conseguenza, dalla querelle tra il presidente Giove e il sindaco della città Melucci.

Ma il campionato non aspetta: quella che i rossoblù dovranno affrontare tra 48 ore è una partita ostica e Capuano ha l’arduo compito di tirare fuori il meglio dai suoi calciatori e, soprattutto, di isolarli rispetto alle vicende extra-campo. Bisogna ripartire dalla prova sfoderata a Giugliano: nonostante la sconfitta, il Taranto, soprattutto nella ripresa, è piaciuto per atteggiamento e trame di gioco costruite. Possibilità di vedere all’opera la squadra secondo i dettami del 3-4-3: gli unici certi del posto appaiono Cianci al centro e Fabbro sulla destra, ballottaggio Kanoute-Orlando dall’altra parte o nuova chance per Bifulco che punta a rilanciarsi.

Il tecnico dovrebbe avere tutti a disposizione a eccezione del solo Bonetti. Sulle sue scelte dovrebbe anche incidere l’opzione legata al minutaggio: possibilità concrete di vedere all’opera tre under già dal primo minuto e un quarto a gara in corso.

