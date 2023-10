Taranto: lo Iacovone resta chiuso, ma la Nord si scalda

Giornate calde in casa Taranto, infiammate dallo scontro totale tra il club rossoblu di Massimo Giove e l’amministrazione comunale di Rinaldo Melucci. Per questo, la Curva Nord ha deciso di scendere nuovamente in campo non risparmiando nessuno tra società e giunta, attori protagonisti delle ultime ore. Sullo sfondo il calcio giocato, in una settimana che porta alla sfida con il Crotone che si giocherà allo Iacovone, ma a porte chiuse. Per l’occasione, la Nord chiama a raccolta chi “ama davvero il Taranto“, per tifare dall’esterno dello stadio con maturità e passione. Di seguito, il comunicato officiale della Curva Nord:

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp