Taranto: Carcere, scoperta droga nascosta nel formaggio

Gli agenti della Polizia Panitenziaria del carcere di Taranto hanno scoperto e sequestrato durante i controlli dei pacchi provenienti dai familiari dei detenuti circa 45 grammi di droga nascosti in piccole dosi all’interno dei tocchetti di formaggio. Lo riferisce il segretario generale aggiunto della Fns Cisl Taranto-Brindisi, Erasmo Stasolla, congratulandosi con i colleghi “per l’efficace e brillante operazione di contrasto al traffico di droga all’interno del carcere”. “L’impegno costante e la determinazione dimostrata dal reparto colloqui – aggiunge – sono stati determinanti”. Il sindacalista rinnova “l’appello alle autorità competenti affinché siano messe in atto azioni concrete per affrontare la carenza organica di personale che continua a rappresentare una sfida per il corretto funzionamento del sistema carcerario”.

