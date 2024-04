Taranto, Capuano: ‘Vittoria strameritata’

(Di Lorenzo Ruggieri) Orlando e Riggio archiviano la pratica Monopoli. Con il successo per 2-1 ai danni dei biancoverdi, la squadra di Capuano scavalca il Picerno al quinto posto in classifica, in attesa del giudizio della Corte d’Appello Federale. I tre punti giungono al termine di un match ostico e combattuto, come ammesso dal tecnico degli ionici nel post gara: “Abbiamo affrontato una squadra che non aveva subìto gol nelle ultime cinque partite. Abbiamo interpretato la sfida nel migliore dei modi e la vittoria è strameritata. La nostra prestazione è stata ottima: peccato per il rigore, ma abbiamo creato cinque o sei palle gol limpide. Volevamo attaccare in profondità la linea difensiva del Monopoli ma nella ripresa ho inserito più fisicità con De Marchi e le scelte ci hanno dato ragione. Successivamente sono stato quasi obbligato a passare al 3-5-2, Luciani aveva i crampi e avevamo un solo slot a disposizione. Tuttavia, abbiamo fatto bene anche con questo modulo. L’infortunio di Panico non ci voleva, ma conviviamo da inizio anno con tante problematiche”.

”Abbiamo desiderato, costruito e difeso questi tre punti. Questa squadra non ha più aggettivi e oggi abbiamo fornito un’ulteriore prova di forza, attraverso un coraggio da grande squadra. Abbiamo dimostrato maturità e compattezza, ora ci godiamo questo momento con calma. La vittoria di oggi ha un significato indescrivibile ma ora ci attendono altre due finali da vincere per fare qualcosa di importante. Ora potrei dire tante cose ma quando fai del bene devi avere anche la forza di subìre il male. Sessantatré punti sono un’immensità, questa stagione resterà nella storia del calcio tarantino”.

