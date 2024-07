Taranto, Capuano: “Son rimasto qui per l’amore dei tarantini”

L’allenatore Ezio Capuano nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione ha parlato del suo rapporto col Taranto: “Penso di essere un uomo d’onore, prima ancora che un allenatore. Per me sarebbe stato facile non restare qui. Sono rimasto qui per l’amore illimitato del pubblico tarantino nei miei confronti e per volontà della proprietà. Se fossi andato via, avrei lasciato da vincitore ma sarebbe stato troppo semplice. So bene che le mie responsabilità sono altissime e crescono sempre più”. E sul mercato: “Il Taranto non farà follie, sotto la mia gestione non esiste perché deve tutelare la società e gli stessi calciatori”. Poi Capuano fa chiarezza sul caso Vannucchi: “è uno dei calciatori che ricorderò con più affetto, lo ho preso io e voluto fortemente. Sarò sincero, a metà stagione abbiamo prolungato il suo contratto di tre anni alla presenza del suo agente. Ho scoperto dopo tre mesi che quel contratto non è mai stato depositato. Ne parlai con lui e decidemmo di andare avanti insieme ugualmente almeno fino al termine della stagione. Purtroppo dopo non siamo riusciti a trattenerlo perché quando ho provato a riprendere la situazione non c’erano più margini per recuperare perché, nel frattempo, legittimamente, Vannucchi aveva altre ambizioni”.

