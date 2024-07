US Lecce, Corvino tuona contro Gravina: “Basta cercare alibi in noi!”

Rimini – Pantaleo Corvino, ospite a Rimini per il Gran Galá di apertura del calciomercato 2024/25, risponde alle accuse indirette del Presidente Gravina nei confronti dell’US Lecce e nei confronti, principalmente, dello stesso Corvino: “Sono stufo di venire attaccato perché ho vinto uno Scudetto Primavera con ragazzi stranieri. In passato ho lanciato anche tanti italiani come Miccoli, Pellè, Chiesa e tanti altri. Se poi ho pescato campioni come Vucinic, Ledesma, Vlahovic non può essere una colpa. Il fallimento della nazionale non può essere nascosto dietro di noi. Ora basta!”

