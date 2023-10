Taranto: Capuano soddisfatto, ‘Un punto d’oro’

(di Lorenzo Ruggieri) Il Taranto strappa un punto contro l’Audace Cerignola nel posticipo della sesta giornata del Girone C di Serie C. Al termine del match, il tecnico degli ionici Ezio Capuano ha dichiarato:: “Non è facile giocare in queste condizioni, ma ritengo che il risultato sia giustissimo. Avevamo tante defezioni e abbiamo dovuto rivoluzionare il sistema di gioco a pochi minuti dall’inizio per via dell’infortunio di Calvano nel riscaldamento. Questa squadra, però, ha cuore e oggi ho visto una fase difendente da squadra di Capuano. Nell’arco dei 95 minuti ci sono state due partite. Nel primo tempo abbiamo concesso il palleggio al Cerignola, ma ritengo che non abbiano mai concluso verso lo specchio della porta. Tuttavia, il centrocampo è stato fallimentare e siamo stati poco propositivi. Nell’intervallo siamo stati coraggiosi e abbiamo effettuato dei cambi importanti. Abbiamo creato diverse occasioni e il rigore su Orlando mi sembrava clamoroso. Il punto di oggi è d’oro e mi tengo stretto questo risultato. Abbiamo affrontato una squadra molto organizzata e posso solamente fare i complimenti ai miei ragazzi. Il nostro percorso di crescita è in discesa ma dobbiamo migliorare la condizione fisica di qualche giocatore”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp