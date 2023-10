Cerignola: Tisci, ‘Pari che mi lascia l’amaro in bocca’

(Di Lorenzo Ruggieri) Un punto che lascia l’amaro in bocca. È ciò che traspare dalle parole di Ivan Tisci, tecnico dell’Audace Cerignola, nel post gara contro il Taranto: “Sapevamo di affrontare una squadra organizzata e che saremmo dovuti essere perfetti e cinici davanti. I ragazzi sono stati molto bravi e ci è mancato solo il gol. Sono contento di come la squadra ha affrontato la partita, stiamo dando grandi segnali di crescita. Volevamo vincere l’incontro e abbiamo concesso qualcosa ma avremmo sicuramente meritato di più. Nell’intervallo, il Taranto ha inserito un attaccante in più per creare pericoli nelle ripartenze ma non ci siamo mai disuniti e se avessimo vinto non avremmo rubato nulla. La sostituzione di Ruggiero? Zak aveva speso tanto e credo sia difficile reggere 90 minuti a queste intensità. Ho un organico colmo di possibili titolari come Maza, Rizzo, Tascone e D’Ausilio e devo utilizzarli per provare a portare a casa l’intera posta in palio”. Tisci, però, guarda con fiducia il percorso della sua squadra: “Con questo pareggio diamo continuità ai risultati, siamo in crescita e dobbiamo continuare così. Migliorando potremo toglierci diverse soddisfazioni ma dobbiamo restare vigili, ogni partita può rappresentare una trappola”.

