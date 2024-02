Taranto, Capuano: ‘Punto d’oro, Vannucchi determinante’

( Di Lorenzo Ruggieri ) Ennesimo pareggio a reti inviolate tra Audace Cerignola e Taranto. Al termine della sfida, Ezio Capuano, tecnico degli ionici, ha descritto così il punto ottenuto dalla sua squadra: “L’Audace Cerignola è una grande squadra, capace di segnare quattro gol al Crotone. Noi eravamo in difficoltà, diversi giocatori non avevano allenamenti alle spalle ma abbiamo portato a casa un punto con caparbietà e sofferenza. Il Cerignola avrebbe forse meritato qualcosa in più ma tanti nostri giocatori non stavano bene. Siamo partiti con il 3-4-3 ma quando la nostra intensità è calata siamo passati al 3-5-2 per chiudere gli spazi, altrimenti avremmo perso. Siamo stati anche fortunati nonostante un rigore regalato ai padroni di casa. Abbiamo creato tre o quattro palle gol, abbiamo lottato su ogni palla e portiamo a casa un punto d’oro. Siamo rimasti in piedi e non siamo andati al tappeto, cosa non facile su questo campo contro un ottimo Audace Cerignola. La linea difensiva è stata pressoché perfetta, grazie anche ad Enrici. Vannucchi, poi, è stato determinante. Stiamo facendo qualcosa di meraviglioso, sono molto soddisfatto della mia squadra”.

