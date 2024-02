Cerignola, Tisci: ‘Pari che lascia l’amaro in bocca’

(Di Lorenzo Ruggieri) Nonostante un possesso palla quasi interamente a strisce gialloblu, l’Audace Cerignola non è riuscito a sbloccare il risultato contro un Taranto compatto e sornione. Pareggio descritto con rammarico dall’allenatore degli ofantini Ivan Tisci: “Abbiamo ottenuto un punto che lascia l’amaro in bocca. Volevamo tornare al successo davanti ai nostri tifosi ma sono contento per la risposta della squadra. Il Taranto sta facendo molto bene e sapevamo che non sarebbe stato facile. C’è rammarico, abbiamo provato a scardinare l’atteggiamento difensivo dei nostri avversari ma siamo stati bravi anche a non rischiare nulla. Il rigore parato da Vannucchi? Giancarlo (Malcore, ndr) si è assunto una responsabilità importante ma è stato molto bravo il portiere rossoblù. Se fossimo passati in vantaggio la partita avrebbe potuto prendere una piega diversa ma ci teniamo stretta la prestazione e pensiamo al Benevento. Ora i punti iniziano ad essere più pesanti, il nostro obiettivo è di restare nella colonna sinistra della classifica”.

