“Il Potenza è una squadra importante, con diversi calciatori di qualità, in particolare nel reparto offensivo. I tanti incontri ravvicinati non ci aiutano, conviviamo con una lunga serie di defezioni, però abbiamo un gruppo sano e compatto. Rispettiamo il Potenza, ma siamo convinti di poter fare bene”. È così che Eziolino Capuano, tecnico del Taranto, presenta la sfida dello Iacovone con il Potenza.

Pari con il Cerignola: “Al Monterisi abbiamo disputato una gara stoica. Il pari di martedì dovrà restare negli annali del calcio tarantino. Avevamo una miriade di problematiche, sembrava un incontro di boxe. Potevamo capitolare da un momento all’altro, invece siamo rimasti sul ring fino alla fine e gran parte del merito è stato dei nostri tifosi che ci hanno spinto e sorretto”.

Tifosi: “Conosco Taranto e so quanto il popolo può dare alla squadra. Le scelte vanno rispettate, mi piacerebbe vedere più gente allo stadio ma giocheremo anche per chi ha optato per decisioni diverse. Sarei contento di vedere 500/600 persone in più rispetto all’ultima gara”.

Classifica: “Non faccio voli pindarici e non voglio illudere nessuno. Il nostro obiettivo è salvarci, anche all’ultima giornata. Siamo in un girone complicato, sarà più difficile rispetto alla passata stagione. Non vogliamo fermarci mai, ma viviamo alla giornata. Siamo in una fase di crescita notevole e costante, merito di ragazzi e staff. Pensiamo alla gara di domani, sarà una partita importantissima e giocheremo per i tre punti”.

Gruppo: “Sono molto soddisfatto della crescita e dell’applicazione dei ragazzi. Siamo una squadra compatta, organizzata e difficile da affrontare. Fin dal mio arrivo avevo promesso fatica e sudore e lo stiamo dimostrando. Nei momenti di difficoltà viene fuori il valore del gruppo. I ragazzi si aiutano reciprocamente e i risultati sono frutto di una grande coesione dello spogliatoio”.

Convocati: “Porterò qualcuno in panchina per riempire la lista mentre altri scenderanno in campo sofferenti. Preferisco non parlare delle assenze e degli infortuni, sono convinto che chiunque scenderà in campo farà un’ottima prestazione. Formiconi? È un giocatore importante, di grande esperienza: dall’inizio o subentrante, sicuramente ci darà una grossa mano”.