Sono 21 i convocati di Eziolino Capuano per il match casalingo con il Potenza, in programma alle 17.30 di sabato 22 ottobre allo stadio Erasmo Iacovone, valido per la 10a Giornata del Girone C della Serie C. Si liberano due posti in infermeria: Diaby e Labriola tornano in lista. Ancora assenti gli infortunati Provenzano, Brandi, Tommasini e De Maria. (Foto Franco Capriglione)