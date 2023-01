Taranto: Capuano, ‘Catanzaro fortissimo, ma non andremo in gita’

( di Lorenzo Ruggieri ) Sosta e Catanzaro: “Prima dello stop venivamo da una striscia di risultati utili consecutivi ed eravamo in un buon periodo dal punto di vista fisico e mentale. Ho ritrovato bene la squadra, i ragazzi amano la maglia e questo lavoro. La ripresa, però, è sempre un punto interrogativo e giocheremo con la squadra più forte in assoluto. Il Catanzaro non ha mai perso, è guidato da un allenatore importante e ha calciatori di categorie superiori anche in panchina. Conosciamo le qualità dei nostri avversari, ma siamo consapevoli anche della nostra forza. Non andremo a Catanzaro in gita, stiamo attraversando un buon momento e abbiamo lavorato bene. Cercheremo di disputare una buona gara come sempre, rispettando i nostri rivali, ma consci delle nostre qualità”.

Girone di ritorno: “Il girone di ritorno è sempre un campionato a parte, ma in questi mesi la squadra è cresciuta dal punto di vista individuale e, di conseguenza, collettivo. Lavoriamo per progredire settimana dopo settimana. I risultati, poi, sono frutto di tante prestazioni e se qualcuno mi chiedesse di peggiorare del 20% i punti ottenuti nel girone d’andata firmerei con il sangue”.

Rossetti e mercato: “Rossetti è un ottimo giocatore che ha trovato poco spazio finora, ma la sua carriera è ancora all’alba. È una prima punta, non è un giocatore statico ed è abile spalle alla porta. Abbiamo chiuso il suo acquisto due mesi fa, ciò testimonia che non prendiamo i giocatori che ci propongono, ma li scegliamo in base all’età, all’umiltà e alla voglia di migliorarsi. Abbiamo esperienza e non siamo degli sprovveduti, disponiamo della competenza necessaria per individuare i giusti rinforzi”.

Indisponibili e rientri: “Rietra Antonini, ma perdiamo Labriola per squalifica. Diaby è ancora out, Rossetti sarà convocato anche se non ho ancora deciso quando e se farlo giocare”.

