Taranto, Campbell: “Siamo ad un buon punto per il closing”

Sono giorni decisivi per conoscere il futuro del Taranto. Il club, infatti, potrebbe presto passare dalle mani della famiglia Giove a quelle di Apex Capital Global LLC. Nel corso della trasmissione “Il Salotto del Calcio”, in onda su Antenna Sud, il rappresentante di Apex, nonché procuratore speciale del Taranto, Mark Campbell ha chiarito i recenti sviluppi: “Siamo ad un buon punto. Riceviamo molto aiuto dagli attuali proprietari del club e sta andando tutto bene. Il closing è previsto per il 13 dicembre ed entro quella data avverrà il cambio della fideiussione. Inoltre, entro il 16 dicembre pagheremo gli stipendi e le tasse previste”.

Rassicurati i tifosi sotto gli aspetti economici e finanziari, Campbell ha annunciato nuovi innesti in seno alla dirigenza del club e allo staff tecnico: “Nelle prossime settimane verranno annunciati il general manager Ghelfi e il direttore sportivo. È molto importante garantire stabilità portando nuove persone all’interno della squadra, come l’allenatore e i giocatori”. Le nuove figure cercheranno di risollevare le sorti del club, relegato all’ultimo posto in classifica nel Girone C: “Siamo consapevoli della posizione di classifica, dobbiamo lavorare fin da subito per risollevarci. Immetteremo nuove figure all’interno della squadra per migliorare la classifica e sono grato alle persone che stanno lavorando con me per riportare in alto il club. Abbiamo dei piani B in caso di retrocessione ma il nostro obiettivo è quello di preservare la categoria”.

Fin dalla firma del primo preliminare, il nome di Mark Campbell è stato accostato a diversi interrogativi e perplessità. Dei dubbi che l’imprenditore britannico ha scacciato con fermezza, bollandole come fake news: “Ho letto degli articoli senza senso. Voglio rassicurare i tifosi, l’accordo andrà a buon fine e non c’è nulla di preoccupante”.

Intanto, continua a tenere banco la questione stadio. Con lo Iacovone afflitto dai lavori di demolizione, i rossoblu potrebbero disputare altrove il prossimo match contro il Catania. Un’eventualità che Campbell proverà a scongiurare fino all’ultimo: “Nel pomeriggio abbiamo avuto un incontro, rischiamo di non riuscire a vendere i biglietti fino a venerdì pomeriggio perché ci sono dei cambiamenti che devono essere approvati dalla commissione, essendo lo stadio passato dal Comune alla ditta appaltatrice. Spero che si possa giocare allo Iacovone e con il pubblico. Voglio essere molto obiettivo e trasparente con i tifosi, sono fiducioso”.

Chiosa finale sull’accoglienza ricevuta in riva allo Ionio: “Fin dal mio arrivo, mi sono sentito ben accolto dai tifosi e dai tarantini. Quando vado allo stadio, il pubblico è fantastico. Spetta a noi costruire fiducia. Sto finanziando il Taranto nelle sue spese. Ai tifosi chiedo pazienza, saremo sempre onesti con loro. È un periodo difficile in cui servirà restare uniti”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author