Taranto, bus di città finisce contro un muro

TARANTO – Incidente stradale stasera a Taranto, per fortuna senza gravi conseguenze. Un bus di città di Kyma Mobilità Amat è stato protagonista di un incidente sulla trafficata Viale Jonio, l’arteria che collega la città a Talsano, San Vito e Lama.

L’autista, a causa di un malore, ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva il viale in direzione San Vito, ha oltrepassato la propria corsia di marcia e ha impattato il muro di recinzione di un palazzo proseguendo la corsa per un centinaio di metri in uno sterrato.

Per fortuna non proveniva nessun veicolo in senso contrario. L’autista, 52enne, in condizione vigile, è stato trasportato presso l’ospedale SS. Annunziata per accertamenti. Una giovane passeggera è stata trasportata in codice giallo a Martina Franca per accertamenti, ad un passeggero anziano è stata controllata la pressione sul posto, altri quattro dopo aver fornito le proprie generalità hanno abbandonato autonomamente il luogo dell’incidente.

Sul posto per gli accertamenti di rito personale di Kyma Mobilità con il presidente Alfredo Spalluto e la Polizia Locale per i rilievi.