Tragedia intorno alle 21.30 sulla strada provinciale 339 chd collega Pescoluse a Salve. Per cause ancora tutte da accertare Marcello Giangreco, 39enne di Salve, ha perso la vita mentre era alla guida si una moto. L’uomo aveva trascorso il pomeriggio con degli amici nella località di mare. Si era da poco lasciato alle spalle Pescoluse quando, dopo pochi metri, è andato a schiantarsi contro un albero ai margini della carreggiata. Lui è stato sbalzato di sella, mentre la moto si è fermata poco più avanti. La due ruote era di un amico che aveva chiesto il favore al 39enne di guidarla per portarla a casa perchè non si stava sentendo bene. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Per le indagini sono giunti i carabinieri e i poliziotti. La salma del 39enne è stata condotta presso il Vito Fazzi di Lecce.