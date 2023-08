Taranto: Balzanelli (118), ‘Non abbandonate neonati, chiamateci’

“Un appello a tutte le donne e alle madri che si trovino in un momento psicologico critico, drammatico: prima di fare qualunque cosa chiamate il 118″. E’quanto dichiara Mario Balzanelli, presidente Società Italiana Sistema 118 (Sis118), poche ore dopo il ritrovamento a Taranto di un neonato abbandonato accanto a un cassonetto della spazzatura. “Il 118 prenderà in carico immediatamente la situazione e verrà in pochi minuti da voi, attivando i percorsi stabiliti. Veniamo noi da voi. Chiamate il 118 nei momenti di maggiore sconforto, prima di fare qualunque cosa”, è l’appello di Balzanelli.

