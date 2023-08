Taranto, neonato abbandonato accanto a un cassonetto

TARANTO – Un neonato è stato trovato tra i rifiuti accanto a un cassonetto nel centro di Taranto, in Via Pisanelli. Intorno alle 7 di sabato 12 agosto, una passante, per pura fatalità, è stata attirata dai vagiti del piccolo lasciato in una busta e avvolto da una coperta, c’era anche un peluche. La donna ha subito dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno preso in cura il neonato, è in buone condizioni di salute, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato.

Il bimbo è stato partorito al massimo due ore prima di essere abbandonato, è quanto hanno accertato i medici dell’ospedale SS. Annunziata di Taranto, aveva ancora il cordone ombelicale, ora si trova in osservazione precauzionale nel reparto Utin di terapia intensiva. C’è stata una vera e propria corsa di solidarietà di tutto il personale medico e sanitario del nosocomio tarantino. Il dott. Francesco Schettini, appreso quanto accaduto, è subito rientrato in servizio nonostante si trovasse in ferie.

LE INDAGINI

Una triste vicenda sulla quale sarà necessario fare piena luce, la Polizia di Stato ha avviato le indagini per risalire ai responsabili del gesto. Stando a quanto si apprende sarebbero al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.