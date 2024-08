Taranto, auto si ribalta: paura sul Punta Penna

TARANTO – Un’auto si è ribaltata in seguito ad un incidente subito dopo aver percorso il ponte Punta Penna. Il sinistro si è vericato sulla corsia in direzione dello svincolo per il quartiere Paolo VI. All’interno dell’auto viaggiava una persona che non ha riportato gravi conseguenze, l’Audi si è capovolta dopo l’impatto con una Volkswagen Polo. Tanta paura anche per gli automobilisti in transito che hanno subito dato l’allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere i mezzi incidentati.

Foto di Francesco Manfuso

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author