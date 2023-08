Taranto: Auto pirata investe ciclista e fugge

Intorno alle 7.00 di giovedì 17 agosto, un’auto, di colore nero e guidata da una donna, ha investito un ciclista ed è fuggita senza prestare soccorso. È successo a Taranto, nella centrale via Falanto. Sul posto due volanti della Polizia di Stato per i rilievi. Il ciclista è stato trasportato all’ospedale SS Annunziata, le sue condizioni non sarebbero gravi. (Foto Francesco Manfuso)

