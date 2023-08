Esplosione in un garage di Ceglie Messapica, indagano i carabinieri

Esplosione in un garage a Ceglie Messapica. L’episodio si è verificato attorno alle 8:00 in via Marconi. Un terribile boato che ha causato panico e preoccupazione tra i residenti della zona. Nel garage era parcheggiata un’auto, una Mercedes, che è rimasta parzialmente intetessata sia dall’esplisione sia dalle fiamme del conseguente incendio. Le lingue di fuoco sarebbero partite da uno scaffale. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco che stanno effettuando rilievi per risalire alle cause dell’accaduto, per i rilievi statici relativi all’immobile che ospita il garage e per bonificare la zona. Non ci sono feriti. Dai primi accertamenti parrebbe che l’esplosione sia di natura accidentale.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp