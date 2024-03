Taranto, auto contro un palo di cemento: gravi 4 donne

Ancora un grave incidente automobilistico sulle strade tarantine. Quattro giovani donne sono state ricoverate in ospedale in codice rosso. Intorno alle 3.00 di venerdì 8 marzo, dopo un sorpasso, l’auto su cui viaggiavano, una Fiat 500, rientrando nella corsia di pertinenza ha urtato di striscio una Opel Corsa finendo la sua corsa contro un grosso palo della luce in cemento armato. Una delle ragazze sedute sul sedile posteriore è in coma. Sul posto i carabinieri di Talsano e Taranto, la Polizia, quatto ambulanze e i vigili del fuoco.

