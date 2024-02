Taranto, atti vandalici contro autobus: appello al prefetto Dessì

Nella giornata di venerdì 8 febbraio, un ulteriore episodio di vandalismo ha colpito un autobus di Kyma Mobilità (ex AMAT) nel quartiere Paolo VI di Taranto. I danni riportati dai mezzi pubblici e dagli autisti sono numerosi e nell’ultimo episodio il lancio di sassi ha frantumato i vetri dell’autobus, mettendo a rischio l’incolumità dei passeggeri e dello stesso conducente.

Zotti della Filt Cgil, Fumarola della Fit Cisl e Sasso di Uil Trasport rivolgono l’ennesimo appello per un tavolo unitario in prefettura, che coinvolga azienda e forze sociali. “È urgente prendere misure concrete prima che si verifichi un evento eclatante, mettendo seriamente a repentaglio sia il personale viaggiante che gli utenti. Solo attraverso azioni congiunte e misure concrete possiamo sperare di dissuadere definitivamente questi atti barbari”, si legge in una nota unitaria.

