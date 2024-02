Taranto, Arsenale Militare: Comune sollecita il Governo

“L’Arsenale di Taranto deve continuare a essere una risorsa per lo sviluppo economico e sociale del territorio. I timori relativi ad un ridimensionamento delle attività a causa della mancanza di personale devono essere superati. L’unico modo per farlo è che tutte le parti, istituzionali e sindacali, agiscano in sinergia allo scopo di trovare quelle soluzioni che possono restituire allo stabilimento il giusto ruolo che gli compete. Ed è per questo che si chiede con decisione al Governo che vengano poste in atto le attività necessarie per salvaguardare la continuità di quello che è un simbolo identitario cittadino”.

L’Amministrazione comunale guidata da Rinaldo Melucci prende posizione dopo aver preso atto dell’allarme lanciato dai sindacati sul difficile momento che sta attraversando la storica struttura che fa parte dell’area tecnica-industriale del comparto Difesa.

“Taranto sta vivendo un periodo estremamente complesso dal punto di vista sociale per questioni che non sono da considerarsi solo “locali”. La crisi dell’ex ILVA ed i problemi che sta affrontando l’Arsenale sono di rilevanza nazionale, che richiedono da parte del Governo interventi urgenti, determinati e risolutivi. Per quanto concerne lo stabilimento militare marittimo, che si ribadisce è un’eccellenza del settore grazie a maestranze estremamente qualificate, siamo ad incalzare le istituzioni competenti affinché adottino tutte quelle iniziative che possano consentire il suo auspicato rilancio. Un rilancio di cui potrà beneficiare soprattutto la città, che, come noto, è chiamata a dover affrontare nell’immediato futuro numerosissimi appuntamenti che potranno rafforzare la sua immagine sia in Italia, sia all’estero. Noi, come Amministrazione, proseguiremo a lavorare per la comunità e per un territorio che dopo aver dato tanto deve iniziare a far valere i suoi crediti”.

