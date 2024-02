Giochi 2026, Fitto: ‘Governo lavora per superare ritardi’

“Il Governo sta lavorando per garantire il successo dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, nel 2026, in collaborazione con tutte le istituzioni e quindi anche con la Regione Puglia, che come membro del Nuovo Comitato Organizzatore dei Giochi ha già preso atto del programma delle opere da realizzare, presentato dal commissario a novembre scorso. Continueremo a lavorare con tutte le istituzioni coinvolte, anche per la celere adozione del decreto di approvazione del programma delle opere infrastrutturali occorrenti. Il confronto è e rimarrà costante”. Lo afferma in una nota Raffaele Fitto, ministro per gli affari europei, politiche di coesione, Sud e Pnrr.

