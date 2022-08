TARANTO – L’Associazione “La Voce di Taranto” questa sera ospiterà un evento speciale: intervista di Gianni Sebastio, direttore di Antenna Sud, ad uno dei nostri eroi contemporanei, il pugliese Angelo Jannone, già colonnello dei ROS, che parlerà delle sue avventure adrenaliniche nella lotta contro la mafia, i narcos e le ingiustizie, patite anche da lui in prima persona.

Gianni Sebastio sarà affiancato da una esponente del Movimento Giovanile della Associazione, Giulia Tripaldi, studentessa in Scienze Politiche presso l’Ateneo di Lecce.

L’intervista, in cui si parlerà dell’ultimo libro che Jannone ha scritto “Un’Arma nel cuore”, sarà poi seguita dagli interventi di Francesco Lenoci, dell’Università Cattolica di Milano, di Francesca Ozza, segretario regionale CIELI Puglia, di Gianluca Pellitta, segretario della nostra Associazione.

Al termine, l’Associazione offrirà agli intervenuti un aperitivo con le cantine Varvaglione 1921 e una degustazione di latte della Centrale, mentre l’autore scriverà dediche ai suoi fan che vorranno accaparrarsi il suo libro.

L’ingresso è libero e gratuito, ma occorre iscriversi preventivamente con accesso al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-unarma-nel-cuore-angelo-jannone-400697485967

Il Vice-Presidente Vito Clemente – 348.4149939 – vito.clemente.odcec.ta@gmail.com