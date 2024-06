Taranto, anche Eros Mannino al Tema Fire Day 2024

Eros Mannino, direttore centrale del Dipartimento di Prevenzione e Sicurezza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, parteciperà al TEMA FIRE DAY 2024, l’unico evento in Italia interamente dedicato alle innovazioni nel settore della sicurezza antincendio. Si terrà il prossimo 4 giugno a Taranto.

L’iniziativa, di rilevanza nazionale, offre un’importante opportunità per assistere a spettacolari prove al fuoco in scala reale e discutere con esperti del settore. Organizzato da Tema Sistemi SpA, azienda internazionale con sede a Taranto specializzata da oltre 30 anni nella produzione di impianti antincendio innovativi, l’evento si articolerà in due momenti distinti.

La mattina, dalle 9.00 alle 12.30, sarà dedicata alle dimostrazioni pratiche e alle prove al fuoco in scala reale, con un focus specifico sulla protezione dei trasformatori. Queste attività si svolgeranno presso il Campo Prove Tema Sistemi (Via del Tratturello Tarantino / Via della Murgia Tarantina).

Il pomeriggio, dalle 13.00 alle 16.30, sarà riservato a un confronto e dibattito con esperti del settore presso la Masseria Saraceno Al Faro (Via della Pineta, 5).

Tema Sistemi SpA invita tutti gli interessati a partecipare a questa giornata di approfondimento e scoperta delle più avanzate tecnologie nel campo degli impianti antincendio. La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la registrazione su www.temasistemi.eu.

