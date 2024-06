Leonardo, Pagano: ‘Governo non dimentichi Grottaglie’

“Se le difficoltà di Boeing si traducono nella completa paralisi di un intero stabilimento produttivo, vuol dire che la monocommittenza non può essere più una soluzione accettabile. Lo stop di quattro mesi per Grottaglie è il frutto di una strategia industriale che denunciamo da tempo e che ora sta purtroppo facendo vedere tutti i suoi

limiti.” Così Ubaldo Pagano, deputato pugliese del Partito Democratico.

“Siamo insieme ai lavoratori e ai sindacati a chiedere ancora una volta ai vertici di Leonardo di intraprendere azioni serie per diversificare la produzione e scongiurare il fermo. Questi lavoratori dimostrano ogni giorno professionalità invidiabili e grande lealtà verso l’azienda. E’ ora che Leonardo dimostri lo stesso verso di loro”, aggiunge.

“Al tempo stesso ci auguriamo che il Governo Meloni e i parlamentari di destra del territorio non si siano dimenticati dell’esistenza dello stabilimento di Grottaglie e non gettino all’aria tutto il lavoro che abbiamo fatto in difesa di questo sito e dei suoi lavoratori negli anni scorsi”, conclude Pagano,

